В Беларуси 6264 зарегистрированных случая заражения коронавирусом

С начала февраля в Беларуси проведено 102 556 тестов на коронавирусную инфекцию.

На утро 18 апреля было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро 19 апреля – 510, за последние сутки – 457.

Всего на 20 апреля в стране зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19: в Брестской области – 185, Витебской – 1504, Гомельской – 322, Гродненской – 176, Минской – 789, Могилевской – 265, Минске – 3023.

Выздоровели и выписаны – 514 человек. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 92 человека.

Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.