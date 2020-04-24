В Беларуси 8773 человека с коронавирусом

С начала февраля в стране проведено 130 824 теста на коронавурисную инфекцию.



Всего зарегистрировано 8773 человека с положительным тестом на COVID-19. Больше всего случаев заражения в Минске — 4090 и Витебской области — 1935. В Брестской области – 339 человек, в Гомельской – 460, Гродненской – 347, Минской – 1206, Могилевской – 396.

На 24 апреля выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.