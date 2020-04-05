В Беларуси в стационарах находятся 394 человека с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

По данным на 4 апреля, на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. «У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек», — отметили в Минздраве.

«Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — проинформировали в пресс-службе.