В Беларуси зарегистрировано 6723 человека с COVID-19

С начала февраля в стране проведено 108 545 тестов на коронавирусную инфекцию. Специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19

в круглосуточном режиме.



Всего на 21 апреля зарегистрировано 6723 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 577 пациентов. Умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.