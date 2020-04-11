В Ивановском районе наладили производство дезсредств

Для производства был переориентирован филиал ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко». В начале недели на Бродницком спиртзаводе было установлено оборудование, а также получена государственная лицензия на изготовление дезинфицирующего средства для обработки рук.

Технологический процесс приготовления дезсредства частично автоматизирован: в двух купажных емкостях смешиваются необходимые ингредиенты, затем проводится лабораторный анализ на предмет правильного их соотношения, при необходимости оно корректируется. После дезсредство поступает на линию розлива. Наполненные средством голубого цвета пятилитровые емкости закрываются крышками, на них наклеивается этикетка иони упаковываются на паллеты.

Дезинфицирующее средство АЛМАDEZ будет реализовываться через аптечные сети РУП «Фармация». Прорабатываются вопросы расширения в будущем ассортимента производимой продукции.

По материалам Zarya.by.