В Лунинце и Микашевичах планируют заменить участки магистральных трубопроводов теплоснабжения

Участки магистральных трубопроводов теплоснабжения планируют заменить в Микашевичах и Лунинце в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук на заседании Брестского облисполкома.

По словам Александра Максимчука нынешний отопительный сезон в регионе в целом прошел без срывов, наиболее серьезная аварийная ситуация была в ноябре прошлого года на магистральном трубопроводе отопления в Микашевичах.

«Этот участок тепловых сетей протяженностью около 1 км планируется заменить в рамках принятой программы развития инфраструктуры города. Также назрела острая необходимость замены магистральных трубопроводов диаметром 500 и 325 мм общей протяженностью 2,2 км в Лунинце. Потребность в средствах составляет Br2,5 млн. Эти участки тепломагистрали находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом они несут тепловую нагрузку значительной части города», — отметил гендиректор БОУП ЖКХ.

Проектно-сметная документация по двум ключевым объектам теплоснабжения Лунинецкого района находится в стадии корректировки, работы планируется выполнить в межотопительный период в 2021 году.