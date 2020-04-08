В Лунинецком районе 17 положительных тестов на коронавирус

Всего по состоянию на 8-00 08.04.2020 на территории Брестской области выявлено 28 положительных тестов на COVID-19 у пациентов с признаками ОРИ, находящимися на госпитализации в лечебных учреждениях области, а также у лиц, которые являются контактами 1 и 2 уровня (в том числе по г. Бресту – 6, по г. Лунинцу – 17, по г. Столину – 2, по г. Иваново – 1, по г. Барановичи – 1, по г. Ганцевичи – 1).

Противоэпидемические мероприятия в очагах по изоляции и обследованию контактных лиц продолжаются.

С 03.04.2020 на базе лаборатории Брестского областного ЦГЭиОЗ проводится ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции. Уже проведено более 400 исследований.

С мерами профилактики коронавирусной инфекции, а также с порядком самоизоляции Вы можете ознакомиться в рубрике «Все о коронавирусе» на сайте БОЦГЭиОЗ.