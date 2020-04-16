В расписании городских автобусов изменения

На этой неделе отменили некоторые рейсы городских маршрутов. Как сообщил «ЛН» директор автомобильного парка №10 г. Лунинца Сергей Киндрук, это связано со значительным снижением пассажиропотока.
С 15 апреля отменен маршрут №6 (ЖД вокзал — Гагарина). С этой недели также откорректировано расписание маршрутов №№ 2, 7 и 8, исключены некоторые рейсы, во время которых автобусы ходят впустую.
Теперь «двойка», которая отправляется с ЖД вокзала в 20.10 следует только до автостанции, а рейсы в 21.45 и 22.47 отменены.
Отменили несколько рейсов «семерки»:
|Остановка
|Время отправления
|Октябрьская
|11.40
|Мотодром
|11.45
|СХТ
|12.06, 12.56, 13.46
|ул. Сухого
|12.32, 13.21
Маршрут №8 отправлением с ЖД вокзала в 19.50 следует до автостанции, а рейс в 20.50 — отменен.
На этой неделе курсируют дополнительные рейсы по маршруту №3, введенные перед Пасхой. Отправление с ЖД вокзала в 11.24 и обратно с 6-го километра в 13.45.