В расписании городских автобусов изменения

На этой неделе отменили некоторые рейсы городских маршрутов. Как сообщил «ЛН» директор автомобильного парка №10 г. Лунинца Сергей Киндрук, это связано со значительным снижением пассажиропотока.

С 15 апреля отменен маршрут №6 (ЖД вокзал — Гагарина). С этой недели также откорректировано расписание маршрутов №№ 2, 7 и 8, исключены некоторые рейсы, во время которых автобусы ходят впустую.

Теперь «двойка», которая отправляется с ЖД вокзала в 20.10 следует только до автостанции, а рейсы в 21.45 и 22.47 отменены.

Отменили несколько рейсов «семерки»:

Остановка Время отправления Октябрьская 11.40 Мотодром 11.45 СХТ 12.06, 12.56, 13.46 ул. Сухого 12.32, 13.21

Маршрут №8 отправлением с ЖД вокзала в 19.50 следует до автостанции, а рейс в 20.50 — отменен.

На этой неделе курсируют дополнительные рейсы по маршруту №3, введенные перед Пасхой. Отправление с ЖД вокзала в 11.24 и обратно с 6-го километра в 13.45.