В сельскохозяйственном колледже занятия посещают 90 процентов учащихся

В отличие от школ района в сельскохозяйственном колледже посещаемость достигает примерно 90 процентов.

Сегодня, 29 апреля, из 300 учащихся, которые должны быть на занятиях (многие студенты сейчас на практике), отсутствует только 33 человека — кто-то на больничном, некоторые решили уйти на самоизоляцию, хотя таких единицы.

Производственное обучение в колледже составляет не менее 40 процентов. Из-за чего весьма сложно перевести студентов на «удаленку», ведь сдать, к примеру, вождение сидя дома не полечится. Однако, как рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сергей Бекеш дистанционное обучение все-таки возможно. Для этого, как и в школах, родители или законные представители учащегося могут написать заявление.

В колледже соблюдаются все необходимые меры профилактики: в корпусах стоят дезинфицирующие средства, везде напоминания о соблюдении правил предосторожности. Во время занятий обрабатываются стены, полы, перила и ручки дверей.





Занятия физкультурой проходят в штатном режиме и, если позволяет погода, конечно, на улице.

Как поделился учащийся 12 группы Евгений Насеня, особых изменений в учебном процессе не ощущается, разве что за гигиеной следят еще более тщательно и в столовую ходят «строем».

К слову, поход на обед теперь действительно выглядит по-другому, учащиеся заходят в помещение соблюдая дистанцию. К тому же в столовой значительно сократилось количество мест: рядом с каждым столом стоит только два стула вместо привычных четырех. Из 120 мест, на которые рассчитано помещение, одновременно могут быть заняты не более 60.

Учащийся Максим Стрехан также говорит, что больших перемен в учебном процессе не произошло, сегодня в группе из 24 человек только один отсутствует. Что не удивительно, ребятам скоро сдавать на категорию, а после практика. Зато Максим показывает, что в кармане куртки с собой всегда защитная маска, на случай, если придется зайти в магазин или другое место с большим скоплением людей.