В Синкевичском лесничестве ликвидировали пожар

Вчера на территории Синкевичского лесничества совместными усилиями спасателей и работников лесхоза было ликвидировано возгорание. Для борьбы с пожаром задействовали 3 пожарные машины, 4 трактора с плугами, 1 вездеход и более 60 человек с ранцевыми опрыскивателями.

В районе установлен 4-й класс пожарной опасности и введен запрет на посещение лесов. Из-за длительного отсутствия осадков в регионе резко увеличилось число лесных пожаров. Всего зафиксировано 26 случаев, которые ликвидировались как лесоводами, так и спасателями.

Основной причиной возгораний является человеческая беспечность. Чтобы не допустить подобных ситуаций (выжигания сухой растительности и разведения костров в неположенных местах) сотрудники РОЧС вместе с работниками лесного хозяйства проводят совместные рейды и мониторинги по лесным массивам и прилегающим территориям района.

По информации Лунинецкого РОЧС.



