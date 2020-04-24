В субботу школьники будут учиться за понедельник

Учебные занятия в белорусских школах перенесены с 27 на 25 апреля. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства образования:

«В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2019 №688 организациям с учетом специфики работы предоставлено право осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством. В связи с этим считаем необходимым 25 апреля в учреждениях общего среднего образования провести учебные занятия с учетом переноса учебного дня с 27 апреля».

