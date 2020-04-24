Виктор Рафалович обратился к жителям района

Дорогие земляки! Приближаются длинные выходные, которые каждый из вас будет стремиться провести в соответствии со своими стремлениями и пониманием. Надеюсь, что вас не оставило чувство предосторожности, вызванное угрозой распространения в районе коронавируса. По-прежнему настойчиво обращаемся к вам с требованием ограничить все выезды за границы района и даже населенных пунктов, где вы проживаете. Неделю назад вы прислушались к просьбам представителей власти и священнослужителей по возможности не посещать храмы на Пасху, тем самым избегая мест большого скопления людей. Уверен, что молитвы, которые многие из вас произносили, находясь дома, услышаны. Так или иначе, медикам удается не допускать большого роста количества пневмоний, хотя ежедневно на лечение поступают больные с таким диагнозом. Для того, чтобы они вернулись к полноценной жизни, делается все необходимое.

Наши врачи, медицинские сестры, санитарки борются с болезнью, применяя все современные средства лечения. В распоряжении медиков есть для этого все необходимое. В очередной раз благодарны им за профессионализм и мужество, выдержку и терпение.

Именно терпение, потому что некоторые из не очень осведомленных оппонентов пробуют то хорошее, что делается властью и благотворителями, перекроить на свой лад, поставив все с ног на голову. Даже решение обеспечить горячим питанием медиков, которые работают в очагах COVID-19, успели во «всемирной паутине» запятнать высказываниями о том, что в очередной раз будут кормить руководящую верхушку.

Не собираюсь оправдываться, тем более, что оснований для этого не вижу, но в адрес авторов провокационных высказываний скажу: какой бы сложной ни была ситуация, все мы должны оставаться людьми. Каждый бюджетный рубль, каждая пожертвованная копейка потрачены на святое дело противостояния коварной болезни. Именно потому мы благодарны всем, кто откликнулся на призыв о помощи.

Но многое, уважаемые жители Лунинетчины, по-прежнему зависит от вас, от вашего самосознания и желания защитить себя от вируса. До сих пор актуальными остаются рекомендации пользоваться защитными масками, перчатками и антисептиками (их сегодня в достатке в аптеках и сельских ФАПах), а в местах массового скопления людей сохранять социальную дистанцию 1,5-2 метра. Священнослужители и представители власти в очередной раз просят вас на Радуницу отказаться от посещения кладбищ. Думаю, ваши близкие, которые нашли там вечный покой, искренне поддержали бы ваше стремление остаться здоровыми.

Если же, упаси Бог, чувствуете первые симптомы недомогания, не медлите, вызовите врача. Болезнь, которая не запущена и не осложнена самолечением, всегда легче победить.

Дорогие земляки, искренне благодарен вам за понимание, за поддержку, за то, что не даете оснований для разочарования. Мы вместе — и это главное. А вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Обязательно оставайтесь здоровыми!

Виктор Рафалович,

председатель районного Совета депутатов.