Владельцу сетевого издания media-polesye.by вынесено письменное предупреждение о нарушении закона

Владельцу сетевого издания media-polesye.by – обществу с ограниченной ответственностью «МП компани» – вынесено письменное предупреждение о нарушении требований статей 4 и 49 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

В нарушение требований Закона о СМИ в сетевом издании media-polesye.by 4 апреля 2020 г. была размещена публикация «Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района. Пока она в Минске, в местной больнице умер ее муж».

В ходе проверки, проведенной совместно с Брестским областным исполнительным комитетом, выяснено, что в данной публикации содержалась недостоверная информация о смерти пациента, распространение которой способно причинить вред государственным и общественным интересам. Таким образом издание создало и распространило фейк.

Учитывая, что в настоящее время общественное внимание привлечено к вопросу распространения вируса COVID-19, публикация подобной информации способствует нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведет к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.

Министерство информации осуществляет ежедневный мониторинг интернет-ресурсов в части соблюдения требований Закона о СМИ, в том числе на предмет распространения недостоверной информации об эпидемиологической ситуации в стране и считает недопустимым публикации непроверенных, ложных сведений.