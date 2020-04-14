Вместе против коронавируса

Дорогие земляки!

Обратиться к вам в канун великих православных праздников подтолкнули события последнего времени, которые без преувеличения, обсуждаются в каждой семье. Это — угроза распространения COVID-19. Хочу сразу заметить: ситуация на Лунинетчине стабильная и контролируемая. Мы готовы во всеоружии встретить эту угрозу. Предусмотрены койки для возможного увеличения количества больных пневмонией, есть нужный запас лекарств, а для медиков – средства индивидуальной защиты.



Пользуясь случаем, хочу самые искренние слова благодарности выразить нашим медработникам — врачам, медицинским сестрам, санитарочкам. Сегодня они — на переднем крае борьбы с коварным вирусом. Принимая на себя основную тяжесть мужественного противостояния, рискуя собственным здоровьем, они беззаветно готовы спасать своих земляков. Придет время, навала отступит, и тогда мы сумеем по достоинству оценить их подвиг.



Пока же у каждого из нас есть возможность на словах и на деле поддержать наших медицинских работников. Как хорошо, что многие это понимают. Средства индивидуальной защиты — это расходники, которых много не бывает. Поэтому мы с благодарностью сегодня говорим о помощи, которую в этом плане оказывают фермеры Владимир Новицкий, Эдуард Черкас, Золтан Турчинович, директор ЧПУП «Виктория» Татьяна Вдовенко, промышленные предприятия нашего района, обычные простые люди, которые понимают, что наступил момент, когда все мы должны объединить усилия в борьбе с

COVID-19.



Уважаемые земляки, государство делает все необходимое, чтобы минимизировать последствия коронавируса. И все же обращаюсь к вам с настойчивой просьбой и требованием осознать, что сегодня многое зависит от вашего самосознания. Нет ничего проще, как соблюдать правила собственной гигиены, пользоваться масками, перчатками и антисептиками, которые сегодня есть в аптеках и не только. Мы позаботились о том, чтобы выпуск тех же защитных повязок наладить на РУПП “Униформ”: швеи этого предприятия, не считаясь с собственным временем, выходят на работу в выходные дни.



Но ведь и вы сами, уважаемые жители Лунинетчины, позаботьтесь о собственной безопасности: избегайте массового скопления людей, в общественных местах обязательно сохраняйте так называемую социальную дистанцию 1,5-2 метра. Это особенно актуально в канун великих православных праздников, когда многие из вас планируют посещать храмы. Настоятельно просил бы пожилых по возможности оставаться дома. Если же по собственным убеждениям это невозможно, обязательно соблюдайте требования безопасности.



Искренне желаю Вам пасхальной радости и возвышенного настроения в светлый праздник. Верю, что никакая неожиданность не омрачит свет приближающейся Пасхи, а вместе мы сумеем преодолеть все трудности. Пусть Господь оберегает вас и ваши семьи.



Александр ПАЧКО,

председатель районного исполнительного комитета.