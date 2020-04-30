Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится

Введение полной оплаты за тепло- и газоснабжение для трудоспособных граждан, не занятых в экономике, переносится на 1 мая 2021 года. Изменения предусмотрены постановлением Совета Министров №252 от 23 апреля 2020 года.

Газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, и теплоснабжение с 1 мая 2021 года будут оплачиваться по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этих услуг.

Ранее ввести оплату по полным тарифам планировалось с 1 мая текущего года. Напомним, с января прошлого года полная оплата для не занятых в экономике граждан начисляется за горячее водоснабжение.