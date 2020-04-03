Выявлен первый больной коронавирусом в Столинском районе

Кок сообщила газета «Навіны Палесся», позавчера двух жителей соседнего района доставили в инфекционное отделение Брестской областной больницы. Они контактировали с приехавшей из другой области гражданкой, которая впоследствии оказалась носителем коронавируса. Анализ подтвердил наличие COVID-19 у одного из обследованных.

Хочется почеркнуть немаловажный факт: пациенты проявили большую безответственность (легкомыслие?) — наотрез отказывались ехать в областную больницу по доброй воле. Пришлось поступить в соответствии с законом – с применением прокурорских санкций. Поэтому их госпитализировали с помощью сотрудников милиции.