Житель Богдановки выехал на заработки в соседнюю область и пропал по дороге

Лунинецким РОВД разыскивается без вести пропавший Тихончук Леонид Антонович, 18.07.1965 года рождения, уроженец и житель аг. Богдановка, который 23 марта уехал на заработки в Рогачевский район Гомельской области. С того времени о его местонахождении ничего не известно.
Установлено, что 23 марта этого года Леонида Тихончука, из-за его неадекватного поведения, высадили из автомобиля в г. Бобруйске Могилевской области. К месту работы либо обратно домой он не прибыл.
Приметы: на вид 55-60 лет; среднего роста, телосложение худощавое, карие глаза, нос с горбинкой, приплюснут, черные прямые волосы с проседью, короткая стрижка.
Особые приметы: шрам на животе в виде креста размером около 10 см, имеются татуировки на груди и обеих руках (не установлены).
Был одет: кепка серого цвета, камуфляжные светлые брюки, байку серого цвета с капюшоном; рубашку синего цвета в клетку; майку серого цвета. Обут в туфли черно-синего цвета.
Просьба к гражданам, которые встречали пропавшего без вести, располагают информацией о его месте нахождения, сообщить об этом в Лунинецкий РОВД по телефонам: 23502 (уголовный розыск); 23256 или 102.