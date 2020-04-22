Житель Богдановки выехал на заработки в соседнюю область и пропал по дороге

Лунинецким РОВД разыскивается без вести пропавший Тихончук Леонид Антонович, 18.07.1965 года рождения, уроженец и житель аг. Богдановка, который 23 марта уехал на заработки в Рогачевский район Гомельской области. С того времени о его местонахождении ничего не известно.

Установлено, что 23 марта этого года Леонида Тихончука, из-за его неадекватного поведения, высадили из автомобиля в г. Бобруйске Могилевской области. К месту работы либо обратно домой он не прибыл.