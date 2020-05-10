10 мая — День Государственного герба и Государственного флага. Опрос

Карина Горюнова:

– У каждой страны должены быть свои национальные символы, без них нельзя обойтись. Они отражают наш суверенитет и нашу историю. К тому же у каждого города есть своих герб и флаг. А в нашем районе даже у каждого сельсовета. И, поняв символы, которые на них изображены, можно узнать много интересного.