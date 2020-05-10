10 мая — День Государственного герба и Государственного флага. Опрос

Сегодня отмечаем День Государственного герба и Государственного флага. Накануне праздника поинтересовались у учащихся политехнического колледжа, что они знают про национальные символы и как часто обращают внимание на них в повседневной жизни?
Артем Карпец:
– День флага и герба не привязан к определенной дате: ежегодно празднуется во второе воскресенье мая. В этом году он попал на 10 мая, так что у нас будет сразу два праздника подряд – День Победы и День Государственного герба и Государственного флага.
Виктория Чирец:
– Стоит отметить, что к национальными государственными символам относится еще и гимн Республики Беларусь. Я занимаюсь волейболом, и когда мы ездим на соревнования, его включают перед началом, а также поднимают фраг. Когда мы были в Украине там, соответственно, звучал украинский гимн. А еще на нашей спортивной форме изображен герб страны.
Андрей Величко:
– Знаю, что принято решение об изменении нашего герба. Но если не видеть рядом двух картинок, можно и не заметить этих отличий. Точно помню, что у контура страны будет другой цвет – золотой вместо зеленого. Да и в целом все цвета станут более насыщенными, а изображение – объемным.
Валерия Пинчук:
– Не часто обращаешь внимание на эти символы в повседневной жизни, но если подумать, они окружают нас везде: в учреждениях образования, поликлинике, суде, райисполкоме и других государственных организациях. На обложке паспорта и других документах. Даже на моем студенческом есть герб.
Павел Ненатович:
– Знаю, что современные герб и флаг были приняты в 1995 году в ходе референдума, а до этого были бело-красно-белый флаг и «Погоня». За основу герба, кстати, был взят герб БССР и, если честно, он не особо сильно изменился. с того времени.
Карина Горюнова:
– У каждой страны должены быть свои национальные символы, без них нельзя обойтись. Они отражают наш суверенитет и нашу историю. К тому же у каждого города есть своих герб и флаг. А в нашем районе даже у каждого сельсовета. И, поняв символы, которые на них изображены, можно узнать много интересного.