40 процентов продукции дробильно-сортировочного цеха-2 «Гранита» идет на экспорт

Ежегодно примерно 40 процентов своей продукции отгружает на экспорт дробильно-сортировочный цех-2 РУПП «Гранит».

Производственная мощность самого молодого подразделения составляет 3 миллиона тонн. Сегодня оно выпускает щебень 4 фракций и отсев 2 видов, которые востребованы не только у белорусских, но и российских, польских и литовских строителей. Кроме того, на цех приходится 15 процентов от всего объема нерудных материалов, производимого в целом на РУПП «Гранит». Это, не много ни мало, более 23 миллионов тонн. Именно столько в 2019 году предприятие выпустило продукции.