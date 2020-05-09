75-ую годовщину Победы отметили на Лунинетчине

9 Мая председатель райсовета Виктор Рафалович, первый заместитель председателя райисполкома — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Савина, почетный гражданин Лунинецкого района Павел Добрынец, представители райисполкома, общественных организаций, воинских формирований и силовых структур возложили цветочные корзины к обелискам в городском сквере.



Минутой молчания вспомнили о погибших в боях за освобождение, поблагодарили живых.

Учитывая то, что массовых мероприятий в этом году нет, в учреждениях культуры и образования организовали тематические выставки. Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли также

внутри коллективов организаций и предприятий.

Напомним, что в районе было принято решение провести День Победы без парадов и шествий. Однако, несмотря на непривычное празднование 9 Мая, в сердцах белорусов всегда останется память о земляках, отдавших свои жизни ради свободы родной земли, и не иссякнет благодарность за подвиг тех, кто поднимал страну из руин.

Лунинетчина присоединилась к героико-патриотическим акциям «Беларусь помнит. Помним каждого», «Цветы Великой Победы», «Ветеран живет рядом», «Солдаты Победы». Ветеранам Великой отечественной войны вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также памятные подарки, выплачена материальная помощь.

Радиогазета на площади Ленина в райцентре дарила всем прохожим радостное настроение и напоминала о празднике.