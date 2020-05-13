Актуальные вопросы образования обсудят в прямом эфире

Особенности учебного процесса в условиях пандемии, выпускные экзамены, вступительную кампанию и многое другое обсудят в прямом эфире. «Актуальные вопросы образования» — 14 мая в прямом эфире«Телеприемной» на «Беларусь 4 Брест».

Гости программы — представители главного управления по образованию Брестского облисполкома и регионального центра тестирования. Начало — 19.15.

Звоните с 19.15 до 20.05 по номеру 8 (0162) 21-55-65. До эфира вопросы принимаются по Вайберу (+37529: 847-44-44). В том числе — видео и аудио.