Александр Видникевич: «Хватит зарабатывать дешевую популярность на чужой беде!»

Обращение председателя Дворецкого сельисполкома Александра Ивановича Видникевича.



В нашей семье произошла беда – страшная, непоправимая. Один за другим ушли из жизни мои родители – трудолюбивые, уважаемые в деревне Ракитно люди. Никто не живет на земле вечно, и мы понимаем, что у каждого – свой час.



Им обоим было за 80, но от этого моя сыновняя боль не становится легче. К тому же уход моих дорогих мамы и отца произошел в разгар распространения коронавируса. Это обстоятельство стало определяющим для стервятников (иначе назвать их не смогу), которые до сих пор примитивными публикациями на самых разных интернет-сайтах бередят рану, испытывая, наверно, особое наслаждение от того, что грязными руками копаются в чужих душах. Месяц почти прошел, а они не утихают…



Не знаю, услышат ли меня они сейчас, но очень хочу, чтоб услышали. Сомневаюсь, что по отношению к ним уместна просьба оставаться людьми. Ведь когда меня посетил сотрудник «Медиа-Полесья», о чем я вначале даже не подозревал, потому что знал его как жителя одной из деревень сельсовета и всегда откликался на его просьбы, искренне стараясь помочь.



Наивный, я думал, что человек решил разделить мою боль, выразить соболезнования… А он просто меня использовал в своих неблаговидных целях. Что нового в своей публикации сказал он людям? Ничего. Просто знал, что на таких «новостях» можно заработать очки. Сомневаюсь, что пойдут они ему на пользу, потому что как бы ни натягивал он на себя личину «справядлiвага» доброхота, не получится. Обращаясь к нему и иже с ним, требую: оставьте нашу семью в покое!



Сегодня кое-кто пытается полить грязью наших медиков. Бог им судья! Но я воочию видел, как самоотверженно борются они за жизни людей. Как боролись они за мою жизнь и жизни моих родственников. И разве можно это забыть?



Дорогие земляки! Выражаю благодарность всем, кто искренне поддержал нашу семью в сложное время. Желаю вам выдержки и здоровья. Непростые испытания посылает нам жизнь, но мы должны пройти их с достоинством.