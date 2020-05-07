Анатолий Насеня поздравил ветерана с наступающим праздником

Владимира Константиновича Янцевича в Любани знает каждый: всю жизнь этот человек работал в сфере здравоохранения Лунинетчины, спас не одну жизнь.



Однако известен он не только этим. Есть в его биографии и партизанское прошлое, поэтому 75-летие Великой Победы он встречает с особенным чувством. Накануне праздника в гостях у семьи Янцевичей побывал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня. Поздравив земляка, которому идет 95-ый год, парламентарий вручил ему красные гвоздики, подарок и пожелал крепкого здоровья. Это, пожалуй, единственное, что сегодня действительно нужно каждому ветерану.