«Беларусь 4» Брест» предлагает поучаствовать в телемарафоне «Дзякуй, доктар!»

Телеканал «Беларусь 4» Брест» приглашает всех неравнодушных людей принять участие в телемарафоне 19 мая, в котором каждый может высказать благодарность медицинским работникам и оказать посильную помощь медицинским учреждениям Брестской области.

С 7.10 утра до 9.30 в прямом эфире на телеканале «Беларусь 4» Брест» (при поддержке «Радио Брест») ведущие и гости расскажут о том, как сегодня работают врачи Брестчины, о государственной поддержке и предпринимаемых мерах в борьбе с COVID-19, об организованной волонтерской помощи и др.

Нагрузка у наших медиков, вступивших в борьбу с инфекцией, в эти дни колоссальная. Многие трудовые коллективы оказывают им поддержку в это непростое время. И совсем неважно в каком объеме может быть эта помощь, вроде бы каждый по капельке помог, а в целом – большое дело сделали. Зрители и слушатели получат информацию о том: как, куда и каким образом может быть передана благотворительная помощь медикам. Наш телеканал расскажет о любой общественной инициативе и помощи, которая в этот день будет направлена медикам Брестчины.