Беларусь сохраняет планы ввести биометрические паспорта в 2021 году

Беларусь сохраняет планы ввести ID-карты и биометрические паспорта в 2021 году. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун

Алексей Бегун отметил, что мероприятия дорожной карты по введению биометрических документов выполняются в срок. «Будем надеться, что наши партнеры из других государств своевременно прибудут на территорию Беларуси, чтобы настроить соответствующее программное обеспечение, оборудование, и мы в январе начнем выдавать биометрические документы», — сказал он.

Приезд специалистов из Латвии и Китая планировался в мае, но был отложен из-за закрытия границ на фоне пандемии COVID-19. «Приезд немного отложили, на месяц. Но это никак не влияет. Все оборудование мы уже получили. Проводятся онлайн-консультации по его сборке. Настраиваем некоторое программное обеспечение», — рассказал Алексей Бегун.

Надежность биометрических документов высокая, поэтому, убеждены в МВД, они будут востребованы у населения. «Мы создаем инфраструктуру и готовимся к началу массовой выдачи», — добавил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.

Как сообщалось, ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси. Это служебный и дипломатический паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства. ID-карты будут выдаваться, кроме граждан Беларуси, постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства.

Паспорт и ID-карта будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет. Но карта может выдаваться и по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения. Также в ID-карте будет привязка к регистрации, в паспорте же она будет отсутствовать. То есть штампов о прописке в паспортах больше не будет, в электронном виде такие данные будут содержаться на карте. И никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не предусмотрено.

Стоимость ID-карты составит одну базовую величину (1 БВ — Br27). Паспорт будет стоить три базовые. Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. В электронном чипе нового паспорта будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев. Это делается, чтобы облегчить прохождение соответствующих видов контроля на границе, упростить определенные механизмы получения виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси.

БЕЛТА