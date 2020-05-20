Белорусская железная дорога передала Лунинецкой больнице 5 000 масок

В сложившейся эпидемиологической обстановке партнеры Белорусской железной дороги – ООО «Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования» (CUEC) и еще 12 компаний из Китая направили в адрес железной дороги 330 тысяч средств защиты органов дыхания.

Часть медицинских масок поступивших на железную дорогу было решено передать в учреждения здравоохранения, обслуживающие работников железнодорожной отрасли.

Барановичское отделение Белорусской железной дороги безвозмездно направило 35 000 одноразовых масок в учреждения здравоохранения республики. Из них 5 000 передал в Лунинецкую центральную районную больницу начальник отделения Валерий Веренич .