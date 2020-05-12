Богослужения в условиях пандемии. Меры предосторожности

С целью недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает священнослужителям и прихожанам о необходимости выполнения санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий.

Необходимые меры профилактики: