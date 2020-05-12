Богослужения в условиях пандемии. Меры предосторожности

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С целью недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии  напоминает священнослужителям и прихожанам о необходимости выполнения санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий.

Необходимые меры профилактики:

  • проводить   богослужения   до   стабилизации   эпидситуации преимущественно на открытом воздухе, вне стен храма, соблюдая дистанцию между прихожанами в 1,5-2 метра;
  • ограничить   проведение   массовых   мероприятий   с   большим количеством людей, призывая прихожан к домашней молитве;
  • ежедневно   проводить   уборку   помещений   с   применением дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, особенно в местах   общего   пользования   (столы   и   ручки   для составления записок, свечные ящики, церковные лавки и т.п.);
  • в общедоступных местах (например,  при входе, в туалете и др.) размещать   дозаторы   с   антисептиками   для   обработки   рук,   с размещением таблички о его назначении;
  • обеспечить соблюдение в храмах и помещениях общего доступа режима проветривания (с установлением обязательного графика);
  • организовать   ежедневную   термометрию   священнослужителей, церковнослужителей и иных сотрудников приходов, подворий и монастырей (в том числе трудящихся по волонтерским договорам) и не допускать присутствие сотрудников с признаками ОРИ;
  • при   возвращении   сотрудников   из   стран,   в   которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 необходимо в первые 14   дней   со   дня   прибытия   в   Республику  Беларусь максимально ограничить   число   контактов   (самоизоляция), особенно с пожилыми людьми.