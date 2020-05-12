Богослужения в условиях пандемии. Меры предосторожности

С целью недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает священнослужителям и прихожанам о необходимости выполнения санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий.
Необходимые меры профилактики:
- проводить богослужения до стабилизации эпидситуации преимущественно на открытом воздухе, вне стен храма, соблюдая дистанцию между прихожанами в 1,5-2 метра;
- ограничить проведение массовых мероприятий с большим количеством людей, призывая прихожан к домашней молитве;
- ежедневно проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, особенно в местах общего пользования (столы и ручки для составления записок, свечные ящики, церковные лавки и т.п.);
- в общедоступных местах (например, при входе, в туалете и др.) размещать дозаторы с антисептиками для обработки рук, с размещением таблички о его назначении;
- обеспечить соблюдение в храмах и помещениях общего доступа режима проветривания (с установлением обязательного графика);
- организовать ежедневную термометрию священнослужителей, церковнослужителей и иных сотрудников приходов, подворий и монастырей (в том числе трудящихся по волонтерским договорам) и не допускать присутствие сотрудников с признаками ОРИ;
- при возвращении сотрудников из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 необходимо в первые 14 дней со дня прибытия в Республику Беларусь максимально ограничить число контактов (самоизоляция), особенно с пожилыми людьми.