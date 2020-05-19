Более 100 пациентов с COVID-19 получили донорскую плазму

Более 100 заболевших COVID-19 стали реципиентами донорской плазмы. У примерно половины из них наблюдается положительная динамика после внедрения такого метода лечения, сообщил в эфире телеканала СТВ директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

«Тактика лечения поменялась от того, что мы первоначально планировали, и того, что видели в международных публикациях. Сейчас мы говорим о качестве плазмы, то есть видим титры антител и отбираем наиболее сильную плазму. Сегодня у нас сформирована по центру база всех тех реципиентов, пациентов, кому была использована плазма», — сказал Федор Карпенко.

По словам руководителя РНПЦ, у 50 пациентов наблюдается положительная динамика, в их числе и те, кто выздоровел. Донорскую плазму чаще стараются использовать для более тяжелых пациентов. Их родственники должны иметь в виду, что решение о необходимости переливания принимает врач, поэтому в некоторых случаях им стоит отказаться от идеи поиска донора через социальные сети, особенно за отдельные материальные вознаграждения. «Хочется обратиться к родственникам: не надо публиковать, что какие-то денежные дополнительные выплаты, любые деньги мы дадим донорам. Поверьте, вся плазма, все, что заготавливается, сразу отдается нашим пациентам. И ни один донор не отказал нам из-за денег, не сказал: я не приду, потому что платится мало денег, мало льгот, гарантий и компенсаций», — обратил внимание Федор Карпенко.

Первую донацию плазмы провели в Беларуси 11 апреля. На сегодняшний день в Беларуси более 120 человек стали донорами плазмы, при этом было зарегистрировано более 200 желающих записаться на переливание. Однако не все подошли из-за противопоказаний или отсутствия антител в организме.

Чтобы сдать плазму, донор должен пройти углубленный медицинский осмотр. Сама процедура переливания длится от 30 до 50 минут. 99% доноров переносят забор плазмы без каких-либо побочных эффектов.

БЕЛТА