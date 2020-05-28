Будет ли в доме лифт? Анатолий Насеня ответил на вопросы жителей района

Объявление о том, что депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня проводит очередной прием граждан, на этот раз заинтересовало полдесятка жителей района.



Первой обратилась многодетная семья, которая неожиданно столкнулась с препятствиями в намерении использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий. Все нюансы проблемы будут выяснены с помощью компетентных служб.

А вот ответ на вопрос потенциальных новоселов одного из домов в Микашевичах депутат дал сразу. Будущие жители пятиэтажки, к введению которой только приступают, поинтересовались, будет ли в их доме лифт? Мол, согласно новым законам, в таких домах обязательно должно находится подъемное приспособление. Возможно, так оно и будет, но в тех новостройках, где лифт предусмотрен проектно-сметной документацией. В указанном доме, проект которого был согласован ранее, лифтовая шахта и соответственно лифт отсутствуют.



Пришлось парламентарию разобраться в тонкостях взаимоотношений руководителя одного из хозяйств района и местными жителями, которых обвинили в самозахвате земли. В ближайшее время, пообещал Анатолий Насеня, будет выяснено, кто прав, а кто виноват.



Сразу несколько обращений касались законности выселения из общежития, которое сейчас находится на балансе КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ». Каждое дело ожидает отдельного судебного разбирательства.

