Централизованное тестирование в этом году начнется позже

Министерством образования принято решение об изменении сроков проведения централизованного тестирования в 2020 году.

ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, русскому — 26 и 27 июня, обществоведению — 29 июня, математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. По иностранным языкам можно будет сдать 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Абитуриентам, которые уже зарегистрировались на ЦТ и получили пропуска до утверждения нового графика, обменивать их не надо. Им необходимо прибыть на ЦТ в соответствии с новыми датами.