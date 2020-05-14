Что мешает водителям парковаться по правилам?

Нехватка парковочных мест – проблема не только крупных, но и небольших населенных пунктов. Число автомобилей, зарегистрированных на территории Микашевич, увеличивается с каждым днем. К сожалению, этого нельзя сказать о количестве стоянок. Отсутствие доступных мест для транспорта, по словам водителей, нередко подталкивает их к нарушению ПДД. Но действительно ли исключительно это проблема мешает автолюбителям парковаться по правилам?

Хватило непродолжительной прогулки по улице Ленинской, чтобы прийти к выводу – водители сознательно идут на нарушения, ради собственного удобства, игнорируя интересы других участников дорожного движения и создавая аварийные ситуации. Первое подтверждение этому – магазин «Хит». Среди его посетителей немало автолюбителей, которые стараются по-максимуму использовать удобства своего «железного коня». Им сложно пройти буквально 100-200 метров от ближайшей парковки по Ленинской, 17 (здание инспекции охраны животного и растительного мира) или потратить лишние 5-10 минут для поиска места, подходящего для стоянки. Именно такие любители комфорта превратили в импровизированную парковку перекресток напротив торгового объекта. Машины оставляют не только на обочине, но и проезжей части, мешая движению по улицами Ленинской, 17 Сентября и Партизанской.

А вот у магазина «Мотосила», где небольшая парковка оборудована через дорогу от торгового объекта, в стоянку для ленивых водителей превратился тротуар. Пожалуй, если бы не желтые полусферы-ограничители, предусмотрительно установленные хозяевами павильона, некоторые владельцы парковали бы транспорт прямо у входной двери в магазин.

Непонятно, чем руководствовался и владелец машины, оставленной поперек тротуара у дома №43 по улице Ленинской. Ведь она мешала как пешеходам, так и другим автомобилям, полностью перекрывая заезд во двор двухэтажки. Между тем, в шаговой доступности от этого жилого дома находятся сразу три парковки – у храма в честь Иоанна Предтечи, ДОСААФ и магазина«Олимп».

Не менее актуально стоит вопрос о парковке автомобилей вдоль проезжей части. Несмотря на то, что согласно пункту 143.5 ПДД любой транспорт может быть временно оставлен не ближе 15 метров от остановочного пункта или пешеходного перехода, для микашевичских водителей это требование – не указ. Именно такую картину неоднократно приходится наблюдать на площади Коржа, у магазина «Санта», больницы, отделения почтовой связи. Как результат – создаются пробки и аварийные ситуации. Страдают и пассажиры общественного транспорта – из-за невозможности автобуса подъехать к перрону приходится высаживаться прямо на проезжую часть. Есть проблемы и у водителей уборочной коммунальной техники, другого специального транспорта…

Как привести в чувство таких «паркунов»? Безусловно, можно с помощью рубля. Согласно статье 18.22 части 1 КоАП Республики Беларусь таким нарушителям грозит штраф в размере одной базовой величины, а при повторном случае на протяжении одного года после наложения взыскания – две. Владельцы большегрузных транспортных средств же заплатят в казну государства за аналогичную «вольность» почти в 2,5 раза больше. Хочется напомнить водителям, что завтра они сами могут оказаться среди пешеходов или пассажиров общественного транспорта. Поэтому, усаживаясь за руль любимой машины, не стоит забывать о других частниках дорожного движения и создавать им неудобства.

Наталья Лялюк.