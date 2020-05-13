ЦИК создал внебюджетный фонд для дополнительного финансирования выборов Президента

Центризбирком Беларуси создал внебюджетный фонд для дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение выборов Президента и обнародовал реквизиты соответствующего текущего (расчетного) банковского счета, сообщает БЕЛТА.

Фонд создан в соответствии с Избирательным кодексом, он формируется за счет добровольных отчислений организаций, общественных объединений и граждан Беларуси. «Запрещается вносить денежные средства во внебюджетный фонд бюджетным организациям, иностранным государствам и организациям, международным организациям, иностранным гражданам, лицам без гражданства, организациям, учредителями (участниками, собственниками имущества) которых являются иностранные государства, иностранные организации, международные организации, иностранные граждане и лица без гражданства», — уточнили в ЦИК.

Деньги из внебюджетного фонда пойдут на оплату дополнительных расходов, связанных с президентскими выборами. Например, на изготовление дополнительного тиража информационных материалов о кандидатах, плакатов с датой выборов и другие расходы, непосредственно связанные с избирательной кампанией.

«Юридические лица и граждане, желающие принять участие в дополнительном финансировании избирательной кампании, могут внести денежные средства во внебюджетный фонд, перечислив их на текущий (расчетный) банковский счет ЦИК BY91AKBB36300000018660000000 в «Беларусбанк» Минска, БИК AKBBBY2X, УНП 101541814″, — проинформировали в Центризбиркоме.

БЕЛТА