Coca-Cola и БОКК передали благотворительный груз в Лунинецкую ЦРБ

Coca-Cola в Беларуси продолжает оказывать помощь больницам в борьбе с коронавирусной инфекцией вместе с Белорусским Обществом Красного Креста.

В больницы Брестской области направлено 1200 литров питьевой негазированной воды Bonaqua. Помощь предназначена для медперсонала Брестской областной клинической больницы, Пинской центральной больницы, Лунинецкой центральной районной больницы и Барановичской городской больницы.

Сегодня, 7 мая, председатель районной организации Красного Креста Татьяна Коцуба передала благотворительный груз главному врачу центральной районной больницы Светлане Хлебус.