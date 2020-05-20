Екатерина Нагорная: “Я безмерно благодарна врачам за спасение…”

Так случилось, что заболела я в числе первых – 1 апреля. Практически сразу почувствовала тяжесть в грудной клетке. Так как накануне были очень холодные дни, а я была на похоронах и сильно замерзла, то решила, что это обычная простуда. Вечером измерила температуру: выше нормы – 37,7 градуса, через какое-то время – 38,4. И это тогда, когда у меня все простудные заболевания вообще проходят без температуры. Конечно, я встревожилась. На следующий день обратилась в местную амбулаторию. Врач Ольга Валерьевна Носкович, прослушав меня, померяла температуру, а она была уже достаточно высокой, сказала, что надо обязательно сделать компьютерную томографию (КТ). КТ мне сделали оперативно – где-то спустя сутки – в центральной районной больнице. Там и сказали: двусторонняя пневмония, а поэтому срочно показана госпитализация.

Так как у меня на руках 85-летняя мама, которая не может ходить, я начала от госпитализации отказываться, мол, буду лечиться амбулаторно, но никто даже и слушать не стал – в больницу и все! После этого сразу же попала в приемное отделение районной больницы. Температура высокая, озноб. Конечно, была и настороженность, и паника, потому что в моем возрасте под 60, несмотря на то, что являюсь ярым приверженцем здорового образа жизни, уже есть букет сопутствующих заболеваний. Но я очень благодарна медперсоналу: все было четко и быстро. Измерили температуру, давление, кислород в крови, взяли анализы. Поскольку пульсоксиметр показал пониженное содержание кислорода, тут же назначили еще и анализ крови на этот показатель. Результат был готов очень быстро, после чего врач-реаниматолог (как раз он дежурил по больнице) направил меня в палату интенсивной терапии на кислород.

С моими хроническими заболеваниями пневмония не хотела отступать. Через несколько дней реанимации, поняла, что это не просто лечение, а борьба за мою жизнь. Медики поддерживали не только медикаментами, но и добрым словом, искренним вниманием.

Через какое-то время мне назначили повторное КТ. После того, как были получены результаты, врачи посовещались и решили, что нужно отправить на Брест. В срочном порядке реанимационным автомобилем доставили в областной центр, где определили в инфекционную реанимацию. К тому времени подтвердился и анализ на коронавирус. В областной больнице меня почти сразу положили на живот. В таком положении приходилось находится по 18 часов в сутки.

Огромная благодарность врачам и медсестрам больницы! Несмотря на то, что все они были в защитных костюмах, видела и чувствовала их позитив и веру в то, что выздоровею. Одновременно и сама начала верить в лучшее. Через 9 дней борьбы за жизнь меня перевели в обыкновенную палату, а еще через некоторое время выписали домой.

Сегодня я – со своей семьей, могу по-прежнему ухаживать за мамой и потихоньку возвращаться к обычной жизни. Уже два теста на коронавирус дали отрицательный результат. К счастью, не успела заразить коварной болезнью тех, кто был рядом. Отрицательные результаты тестов на СОVID-19 у мамы и сыновей. Кстати, с моей болезнью семья сплотилась как-то по-особенному. Узнав о том, что случилось, старший сын, который живет в Минске, в срочном порядке взял отпуск и все это время ухаживал за бабушкой и младшим братом. Более того, я на протяжении всей болезни чувствовала поддержку своих подруг, которым сегодня говорю искреннее и очень сердечное спасибо.

Я бесконечно благодарна медперсоналу Лунинецкой районной больницы и инфекционки города Бреста. Низкий поклон вам! Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! Очень благодарна заведующей Вульковской 2 амбулатории врача общей практики О.В. Носкович, которая изначально отнеслась внимательно, поставила правильный диагноз. Поклон – врачам ЦРБ Анатолию Александровичу Раковичу и Андрею Сергеевичу Ярмоцу, медсестрам терапевтического и неврологического отделений.

Обращаюсь ко всем жителям района. Дорогие земляки, не стоит думать, что беда, пришедшая в нашу страну, вас не коснется. Коронавирус – рядом, его опасность не стоит недооценивать, поэтому средства индивидуальной защиты, которые сегодня доступны каждому, безусловно, должны быть у всех. Ими пользоваться надо неукоснительно. И обязательно прислушиваться к советам врачей. Конечно, у кого-то COVID-19 протекает бессимптомно, но немало и тех, кому коронавирус принес сложную и опасную пневмонию, которая нередко сложно поддается лечению. Не стоит думать, что врачи не могут или не хотят вам помочь. Это не так, они самоотверженно сражаются за каждую человеческую жизнь. А ведь, находясь на первой линии борьбы, они тоже в ежедневной опасности. И они – такие же люди, как и мы с вами: у них есть семьи, которые они не видят неделями, родители, за которых переживают. Да, они не боги, и по этой причине тоже случаются неудачи. Наверно, нам, как бы ни было тяжело, надо это понять и принять. И обязательно поддержать словом и делом тех, кто сегодня принимает на себя основной удар по спасению пациентов, кого затронула невидимая и от этого очень опасная беда под названием COVID-19.

Искренне желаю всем здоровья и веры в то, что вместе мы сможем победить коварный коронавирус.