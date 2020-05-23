Где отремонтировать одежду или постирать одеяла?

Хорошие мастера всегда на вес золота. Не удивительно, что на услуги толковых городских швей или портных всегда есть спрос. Некоторые из них навсегда попрощались с бывшим КБО, который вошел в состав ЖКХ, и ушли в предпринимательство, другие же по-прежнему остаются верными «бытовке».



Небольшое помещение с двумя работницами – так кратко можно охарактеризовать местную коммунальную швейную мастерскую. Впрочем, горожанки успешно справляются с поставленными задачами.

– Беремся за все – от установки мелких латок до перелицовки пальто, изменения фасона изделий, – рассказывает закройщик Татьяна КУЗНЕЦОВА (на снимке – справа). – Стоимость услуг очень доступная. Например, укорочение брюк обойдется в 4 рубля 62 копейки, а за работу по замене детской молнии возьмем 5 рублей 61 копейку. Поэтому, как правило, без работы не сидим. Никому не отказываем и в индивидуальном пошиве. С удовольствием беремся за новые платья и костюмы, блузки, брюки и многое другое. Так же можем изготовить под заказ шторы, тюли с ламбрекеном, покрывала и другие предметы интерьера.

Татьяна Васильевна шитьем увлеклась еще в детстве, а после окончания школы хобби стало профессией. По направлению службы занятости получила профессию портного с умением раскроя. Трудовой путь начинала на Столинщине. А на Лунинетчину переехала вслед за мужем.

– В Микашевичах с трудоустройством было непросто, – признается собеседница. – Поэтому пришлось работать в разных организациях, но практически всегда обязанности были связаны со швейным делом. Когда в семье было туго совсем в финансовом плане, занималась на дому мелким ремонтом одежды. Очень люблю свою профессию. Тем более, что каждый новый заказ не похож на предыдущий. Необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, следить за модой, технологиями производства. А еще – быстро найти подход к каждому клиенту, помочь ему передать собственные идеи. Убеждена, довольный заказчик еще не раз обратится в мастерскую, а также приведет новых посетителей.

– Стабильным спросом у населения пользуется постельное белье, которое шьем как стандартных размеров, так и по индивидуальным заказам,– подчеркивает приемщик заказов Ирина ЛИТВИНОВИЧ (на снимке – слева).

А начиналось все несколько лет назад с гостиницы, которую передали на баланс ЖКХ. Именно для нее работницам мастерской пришлось впервые шить постельное белье. Позже появилась идея предложить новую услугу горожанам. Попали, как говорят, в «яблочко». Теперь все чаще горожане предпочитают заказывать белье в мастерской, а не покупать в магазине. Ведь здесь можно пошить постельные принадлежности по своим размерам, выбрать на собственный вкус ткань.

В целом спектр услуг, которые оказывают в швейной мастерской, достаточно обширный. Аквачистка перьевых подушек, курток, дубленок и других объемных предметов одежды, стирка ватных одеял, пледов, покрывал… Работать приходится в условиях высокой конкуренции. Но коллектив швейной мастерской КУМПП ЖКХ «Микашевичское ЖКХ» никогда не пасовал перед сложностями. И здесь предпринимают все возможное, чтобы сохранить прежних и привлечь новых заказчиков.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора.