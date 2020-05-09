«Гирлянда Победы» и стихи по видеосвязи. Лунинецкая СШ №1 празднует 9 Мая

Пионерский актив школы принял участие в проекте «Помним. Гордимся». В рамках проекта ребята провели уборку закреплённых за школой воинских захоронений и могил героям советского союза.

Ветеранам, инвалидам войны и работникам тыла (Добрынцу Павлу Акимовичу, Петымко Ивану Васильевичу, Капраловой Татьяне Григорьевне, Невдах Валентине Георгиевне, Свириденко Петру Ильичу, Кобзевой Серафиме Дмитриевне, Савчуку Василию Николаевичу) были подготовлены письма и сладкие подарки.

Пионеры также изготовили своими руками «гирлянду Победы» и возложили ее у обелиска погибшим воинам в сквере города. С подшефными октябрятами был проведён конкурс рисунков «День Победы». Ребята, вынужденные остаться дома, читали стихи по видеосвязи.