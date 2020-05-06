Главная причина пожаров в районе — неосторожное обращение с огнем

В текущем году на территории Лунинецкого района зарегистрировано 20 пожаров, что почти на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в 2019 их было 27.

Прямой ущерб от пожаров составил 32380 рублей, в 2019 – 107479.

Рост пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрирован на территории трех сельисполкомов: в Вульковском на 300% (3 – в 2020 г., в 2019 г. – пожары не зарегистрированы), в Дворецком на 200% (3 – в 2020 г., в 2019 г. – 1), в Богдановском на 100% (1 – в 2020 г., в 2019 г. – пожары не зарегистрированы).

Главной причиной возгораний в нашем районе является неосторожное обращение с огнем – 8 случаев или 40% от общего количества. На втором месте — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, на третьем — нарушение правил эксплуатации и устройства печей.

В 2020 году от пожаров и от воздействия его опасных факторов погиб один человек в Лунинце. В прошлом году погиб один человек в Микашевичах.