«Гранит» уступил в гостях

Речицкий «Спутник» по итогам прошлого сезона занял 6-ую строчку в турнирной таблице чемпионата страны по футболу в первой лиге. Домашние матчи он проводит в Гомеле, куда и отправились вчера «гранитовцы».

До этого в истории этих команд было всего два поединка: один завершился победой «Спутника» (2:0), второй — нулевой ничьей. В этом году в составе команды соперника выступают игроки, которые раньше играли за «красно-синих». Это — Вадим Курлович, Дмитрий Игнатенко, Игорь Ясинский, Алексей Тимошенко, Николай Загвоздин, Антон Лукашин, Станислав Ижаковский. «Гранитовцы» понимали, что придется непросто, и настраивались на сложную игру. Однако они не смогли сдержать напор хозяев. В каждом тайме ворота речицкой командыоставались «сухими». 2:0 — победа «Спутника».

Пока «Граниту» не удается пополнить свою копилку очками, но, стоит надеяться, победы ждут впереди.

В воскресенье, 10 мая, на стадионе «Полесье» состоится матч с участием команд «Гранит» и «Волна». Начало в 18.00.