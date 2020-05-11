«Гранит» — «Волна». Итоги воскресного матча

24 раза встречались между собой в рамках чемпионата страны по футболу в первой лиге команды «Гранит-Микашевичи» и пинская «Волна». В подавляющем большинстве наши земляки выходили победителями. Надеялись на игру и в воскресенье.

Кто следит за микашевичской командой, знает, что чаще всего тактика «гранитовцев» сводится к оборонительным действиям. Не стали они отходить от традиций и на этот раз. Преобладающее количество игрового времени проходило на половине хозяев. изредка удавалось перехватить мяч и перейти в атаку. Но даже выходы отдельных игроков один на один с голкипером «Волны» не приносили успеха. А вот пинчане были награждены за свое упорство: Вышедший на замену Павел Баскаков, который, кстати, когда-то выступал за «красно-синих», воспользовался моментом и открыл счет на 80-ой минуте матча. Преимущество гости удержали до финального свистка. 0:1 — окончательный счет игры.

17 мая «Гранит» в рамках очередного тура чемпионата страны по футболу проведет матч на выезде с «Оршей».