Имена кандидатов в Президенты станут известны в июле — ЦИК

Имена кандидатов в Президенты Беларуси станут известны в июле, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в программе «Актуальный микрофон» в эфире Первого национального канала Белорусского радио, сообщает БЕЛТА.

Члены инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты будут собирать подписи с 21 мая по 19 июня включительно. Подписные листы проверяются 20 дней. «В период с 5 по 14 июля Центральная комиссия проведет заседание, и тогда народ узнает списки кандидатов в Президенты. Они все получат бесплатное эфирное время на телевидении и радио, газетные площади. Кроме того, ЦИК изготовит информационные буклеты с краткими биографическими данными каждого из кандидатов», — рассказала Лидия Ермошина.

Отвечая на вопрос о приглашении на выборы международных наблюдателей, председатель ЦИК проинформировала, что он пока не решен. «Вопрос с иностранными наблюдателями пока не решен с учетом сложной обстановки. Мы вернемся к нему чуть позже, может быть, в июне», — отметила глава Центризбиркома.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. Досрочное голосование состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.-0-