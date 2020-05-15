В Беларуси сместят сроки вступительной кампании. Об этом заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко.

Централизованное тестирование начнется с 25 июня, в то время как ранее оно должно было стартовать 13 июня.

«В ближайшее время мы представим новый график проведения ЦТ. Сейчас все еще раз отработаем, внимательно посмотрим. То, что ЦТ начнется 25 июня, — это точно», — заявил министр.

«Это не значит, что у нас не будет запаса времени для того, чтобы подготовиться к началу нового учебного года. Как раз мы укладываемся во все сроки проведения кампании, включая момент подачи документов, зачисление в высшие учебные заведения на бюджет и платно, поступление в средние специальные и профессионально-технические учебные заведения», — подчеркнул Игорь Карпенко.

Он отметил, что тестирование по наиболее массовым предметам разделят на два дня. «Русский язык и математика, где записывается наибольшее количество абитуриентов, разделим на два дня. Это будет такое новшество, но это не значит, что тест первого дня будет такой же и на второй день. У нас по каждому предмету создана достаточно большая база, и каждый раз госкомиссия методом компьютерного отбора предоставит соответствующий тест. Все тесты созданы по программе общего среднего образования. Как всегда, нужны знания и подготовленность абитуриентов», — сказал Игорь Карпенко.

БЕЛТА