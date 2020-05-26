Как готовят обеды для медиков? Репортаж

Коронавирус — это не только большое испытание для врачей и ученых. Это своего рода проверка для каждого из нас. В этом убеждена директор филиала «Общественное питание» Лунинецкого райпо Валентина Швед.

— Врачи — настоящие герои наших дней. Именно поэтому мы стараемся поддерживать их в такое трудное время и облегчаем их повседневную работу. Старт взяли 15 апреля, когда начали кормить врачей, которые изолировались от своих семей и временно переехали в гостиницу «Юбилейная». Для них мы готовим завтраки и ужины. С 22 апреля первые обеды направили для медицинского персонала в районную больницу. Начинали с 55 контейнеров, сейчас их количество увеличено до 77. Мы доставляем их на собственных транспортных средствах в специальных термосумках.

По словам Валентины Степановны, решение о поддержке врачей было принято районными властями совместно с руководством центральной районной больницы и райпо. Стоимость обедов оплачивают спонсоры. «Первопроходцами» в этом деле стали директор УП «Дело техники» Вячеслав Юнкевич, который перечислил 5 тысяч рублей, и индивидуальный предприниматель Николай Каленкович — 3,3 тысячи рублей. Свой вклад в благое дело внесли фермерские хозяйства «Аркадий и семья» и «Газтехносервисагро».

— Мы благодарны всем тем, кто сегодня демонстрирует лучшие человеческие качества и присоединяется к числу благотворителей, — говорит Валентина Швед. — Надеемся, что их количество будет увеличиваться с каждым днем. Несмотря на то, что обеды готовятся в ресторане «Припять», ресторанную наценку не делаем. Комплексный обед для медиков стоит 4 рубля.



Разговор с руководителем филиала был прерван телефонным звонком из районной больницы. Звонила начальник отдела кадров Елена Глинка, которая в настоящее время курирует работу по организации питания для медиков, и как потом в шутку назвала свою «дополнительную» должность в условиях неблагоприятной эпидситуации — «главная по тарелочкам».

— Вот теперь и спросим, ​​доволен ли медперсонал нашими обедами?

— Большое спасибо, Валентина Степановна, вам и вашей команде за вашу «горячую» поддержку. Когда впервые нам привезли контейнеры с обедами и сказали: «Это для вас! Спасибо за вашу работу!», Мы все были очень взволнованы. Нам приятно, что есть люди, которые понимают нас и поддерживают Это большой стимул!

— Есть ли пожелания по меню?

— Все хорошо. У вас большой опыт, вы делаете свою работу профессионально.

— Тогда до встречи. Как обычно, в 12.45 обеды будут доставлены.

Вопрос о меню заинтриговал меня. Узнать, чем сегодня будут кормить врачей, направились на кухню ресторана «Припять». Повар Елена Брезина готовила филе минтая:

— Уверена, что рыба с картофельным пюре, а также винегрет понравятся нашим медикам. На десерт — пирожок с повидлом и чай. В составе завтрашнего меню — салат «Заря», котлеты «Папараць-кветка», тушеный картофель с овощами, медовый напиток и булочка «Сахарный крендель». Мы стараемся сделать еду разнообразной, калорийной, здоровой. Но самое главное — с душой и теплом. Работаем без выходных.



Повар Людмила Невдах ловкими движениями нарезала хлеб:

— Торопимся. Осталось не так много времени, многое нужно успеть сделать. В такое непростое для всех нас время очень важно, чтобы «кислород» поддержки первыми получили наши врачи. Потому что сегодня они работают сутками, подвергая себя риску для здоровья и благополучия каждого из нас. Многие из них даже не могут нормально выспаться, не говоря уже о полноценном приеме пищи.

Тем временем официантка Мария Борисик готовила пакеты и одноразовую посуду:

— Наши обеды — это не просто еда. Сегодня это еще и возможность сделать медикам небольшой подарок, говоря «спасибо».



Елена Данилович. Фото автора