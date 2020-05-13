Как налажено производство молочной продукции во время пандемии коронавируса?

Наш корреспондент посетил ОАО «Лунинецкий молочный завод» и узнал ответ на этот вопрос.



Привозят молоко на завод в цистернах, которые поддерживают нужную температуру и сохраняют молоко свежим. Что интересно, в зону разгрузки машины должны заезжать чистыми. Поэтому первым делом они попадают на мойку, которую оборудовали сразу на въезде.



Все поступающее сырье подлежит тщательному лабораторному контролю, и, если хотя бы один из показателей не соответствует требованиям качества и безопасности, такого, правда, давно не было, молоко подлежит возврату. Требования очень высокие.



Перед сливом машины снова обмывают и обрабатывают дезинфицирующим средством, особое внимание уделяя патрубкам, через которые молоко будут сливать. После того, как продукцию забрали, молоковозы обрабатывают снова – ополаскивают, промывают, пропаривают и пломбируют. И лишь когда сотрудники завода будут абсолютно уверены в стерильности цистерн (ведь скоро в них повезут новую партию молока), машины отправятся в обратный путь.



После тщательной проверки сырья молоко поступает на переработку. Его будут проверять еще много раз, на каждом производственном этапе. Проверяют и готовые продукты.



Из «приемного отделения» молоко поступает непосредственно на производство. Перед глазами предстает сердце завода — полдюжины стальных емкостей и десятки разбегающихся во все стороны труб. Здесь проходят самые важные технологические процессы, которые делают вкусное и свежее молоко еще и безопасным. Все процессы закрыты, нигде не видно, как бурлит молоко, перетекает из одного чана в другой… Везде лишь металлические емкости и трубы, трубы, трубы.



– Весь процесс производства идет в закрытых емкостях, это позволяет минимизировать развитие бактерий и микроорганизмов, – поясняет начальник участка основного производства Иван Зосич.



После необходимой обработки (фильтрации, сепарирования, нормализации, пастеризации), молоко по трубам отправляется на розлив или для последующей переработки: на творог, масло, йогурты…



Один из наиболее интересных участков на заводе тот, где упаковывают готовую продукцию. Тут по конвейеру ползут баночки с йогуртами, там – темно-зеленые упаковки зерненого творога. Непостижимым образом машина сама разливает молоко по пакетам, строго дозируя объем, герметично запечатывает и наносит дату выпуска. Только и успевают мелькать яркие этикетки. От текущих конвейерных лент с молочной продукцией невозможно оторвать глаз.



Сотрудники собирают готовую продукцию в нужную тару и перемещают на склад со встроенной системой охлаждения ждать отгрузки. Но и перед тем, как отправиться в магазин продукция обязательно проходит проверку на качество, а машины – обработку кузовов.



Основную часть дел по производству продукции выполняют машины и автоматы, людям отводятся задачи по контролю и приему. При этом требования к работникам довольно строгие. Помимо четкого исполнения своих должностных обязанностей каждый из них в обязательном порядке использует спецодежду (которая состоит из рабочей обуви, халата, шапочки, перчаток, маски, а в отдельных случаях очков), регулярно проходит дезинфекцию и медицинские осмотры.



В таком режиме наш молочный завод работает изо дня в день. Возможно, кому-то такой подход к делу покажется слишком серьезным, однако именно благодаря ему мы сегодня имеем на прилавках вкуснейшую молочную продукцию, качество и польза которой для организма не вызывают никаких сомнений.

