Как обстоят дела в районной больнице. Видеорепортаж

Слухами земля полнится. Однако далеко не всем им можно верить, особенно в наше неспокойное время. Журналисты «ЛН» решили побывать в центральной районной больнице и развеять некоторые домыслы, пообщавшись с теми, кто сегодня находится на первой линии борьбы с COVID-19, приняв на себя мужественную миссию борьбы за здоровье и жизнь земляков.