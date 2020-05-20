Как проводится дезинфекция подъездов в Лунинце?

В борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас задействованы не только медицинские работники. Вчера мы познакомились с работницей по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭС и узнали, как обрабатываются подъезды в городе.

Ирина — одна из тех, кто 5 дней в неделю занимается уборкой и дезинфекцией многоквартирных домов. Кстати, в Лунинце их 130, а это — 290 подъездов. Схема тут уже четко налажена: прежде всего, обработка входной двери. Для облегчения труда работников приобретены специальные опрыскиватели. В 6-литровом баллоне находится раствор гипохлорита натрия (более известный в быту, как хлорка). Именно им обрабатываются все места общего пользования. Особое внимание уделяется участкам, к которым чаще всего прикасаются — ручкам дверей, перилам, почтовым ящикам и кнопкам лифтов. Не остается без внимания и остальное — средство распыляется также на стены, пол и даже потолок.

Каждый сотрудник в обязательном порядке обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками и респираторами высокого класса. Без последних тут никак. Пусть сильного запаха хлора не ощущается — летучее вещество в окружающей среде практически сразу выветривается (что заставило некоторых жильцов усомниться в качестве обработки), но даже после обхода всего одного подъезда в обычной маске начинает болеть голова. Потому соблюдать правила безопасности в работе — обязательно.

Сейчас работники обеспечены необходимыми средствами — они выдаются каждому по мере необходимости. Однако существует проблема: средства на приобретение респираторов есть, а найти товар в продаже проблематично. Поэтому коммунальники будут рады любой информации про то, где можно приобрести средства индивидуальной защиты.

Что касается ответственности, пояснил начальник ЖЭС Виктор Гецман, ежедневно работники отчитываются о том, на каком участке находятся. Сюда в любой момент может приехать (и приезжает) проверка. О проведенной дезинфекции также расспрашивают жителей, потому сомневаться в качестве обработки не стоит.