КГК проведет «прямые линии» по вопросам осуществления выплат медикам

Комитет государственного контроля Брестской области 29 мая с 14.00 до 18.00 проводит прямую линию по вопросу осуществления выплат медицинским работникам, работающим в условиях, связанных с инфекциями. Об имеющихся проблемах предлагаем сообщать на телефоны прямой линии: 8 (0162) 21 18 40,8 (0162) 21 25 8
Editor's Picks
-
Как готовят обеды для медиков? Репортаж
-
Как проводится дезинфекция подъездов в Лунинце?
-
Екатерина Нагорная: “Я безмерно благодарна врачам за спасение…”
-
Обращение к жителям главного государственного врача района
-
Александр Видникевич: «Хватит зарабатывать дешевую популярность на чужой беде!»
-
«Здравствуйте! Проверка самоизоляции»
-
Парада не будет. Как в Лунинецком районе отметят 9 Мая?
-
Поклон вам, наши ветераны, за мир, свободу на земле…
-
Как обстоят дела в районной больнице. Видеорепортаж
-
В Микашевичах опробовали работу нового фонтана