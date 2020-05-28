КГК проведет «прямые линии» по вопросам осуществления выплат медикам

Комитет государственного контроля Брестской области 29 мая с 14.00 до 18.00 проводит прямую линию по вопросу осуществления выплат медицинским работникам, работающим в условиях, связанных с инфекциями. Об имеющихся проблемах предлагаем сообщать на телефоны прямой линии: 8 (0162) 21 18 40,8 (0162) 21 25 8