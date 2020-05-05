Лунинчанка стала победительницей областного этапа конкурса буктрейлеров

Республиканский конкурс буктрейлеров «Книга с экрана» посвящен 75-ой годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Видеоролики о любимых художественных произведениях о Великой отечественной войне на областной этап предоставили 55 человек из числа учащейся и рабочей молодежи. Жюри определило 11 призеров и 5 победителей конкурса. Среди них — молодежь Лунинетчины.

Среди представителей рабочей молодежи победителем стала Алёна Черноокая (ГУО «Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства). Среди учащейся молодежи второе место заняли учащиеся микашевичской гимназии им. В.И. Недведского — Анатолий Здрок, Екатерина Сергель и Даниил Вечер.