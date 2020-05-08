Лунинетчина отмечает 75-летие Победы онлайн

Тематические мероприятия, запланированные в рамках празднования 75-ой годовщины Великой Победы, подходят к завершению.

Как рассказала методист районного организационно-методического центра Ирина Пискун, централизованной клубной системой был объявлен конкурс видеороликов «75 мирных лет. Беларусь помнит». За победу в нем состязались участница народного поэтичного клуба «Муза» Валентина Трухнова, заведующая СДК: Бостынского — Инна Антонович, Редигеровского — Елена Янкевич, Черебасовского — Лидия Панкевич, а также вокальная группа народного хора и коллектив народного любительского объединения «Світанак» Дятловичского ЦСДК, народный клуб любителей песни «Весница» Полесского СДК, самодеятельные артисты Лунинского СДК. Во всех учреждениях культуры организованы выставки, посвященные юбилею Великой Победы. Видеосюжеты можно посмотреть в Одноклассниках.

Не менее насыщенно проходят эти дни в районной централизованной библиотечной системе и клубе «Литературная провинция». По словах директора Елены Кишкевич, организовали конкурс «Память сердца». Его участники должны предоставить произведение военно-патриотической тематики (стих, рассказ, песню, эссе). Возраст претендентов на победу не ограничивается.

Активно проявляют себя участники акции «Прочитай стихотворение о войне». Познакомиться с видеороликами можно на сайте ЦБС или ютуб-канале Лунинецкой библиотеки. Тут же ежедневно в 16.00 организовываются онлайн-встречи с писателями, историками, краеведами. Также своим землякам работники предлагают посетить виртуальные книжные выставки «В сердцах и книгах — память о войне» и «Великие книги о Великой войне».