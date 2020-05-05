Минздрав разъяснил, как будут устанавливать надбавку при работе с инфекциями

Министерство здравоохранения разъяснило механизм установления ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с указом №131 от 16 апреля 2020 года, такая надбавка устанавливается работникам здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями. Речь идет об инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, ближневосточном респираторном синдроме (MERS), холере, чуме, геморрагической лихорадке Эбола.

Ежемесячную надбавку будут получать врачи-специалисты, медицинские работники со средним медобразованием, иные работники здравоохранения.

Руководителю бюджетной организации такая надбавка устанавливается органом, уполномоченным заключать с ним контракт.

Работникам дополнительное материальное стимулирование будут выплачивать по приказу руководителя бюджетной организации на основании протокола заседания комиссии по определению условий оплаты труда и (или) установлению стимулирующих и компенсирующих выплат. В состав такой комиссии входят руководитель или его заместитель, специалисты кадровой, планово-экономической, бухгалтерской, юридической служб, представитель профсоюзного комитета и другие заинтересованные.

Выплаты возможны как по основной должности, так и по должности, которую работник занимает на условиях совместительства, а также при работе сверх нормы рабочего времени.

Ежемесячная надбавка устанавливается только по одному из определенных указом оснований.

Надбавка кодируется отдельным кодом и выплачивается работнику за фактически отработанное время.

Руководители бюджетных организаций несут персональную ответственность за установление и выплату работникам ежемесячной надбавки, принятие организационных мер, связанных с ее кодированием отдельным кодом и учетом средств, ежемесячно направляемых на ее выплату.

БЕЛТА