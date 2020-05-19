На «Граните» определили победителей конкурса по охране труда

На РУПП «Гранит» подвели итоги конкурса по охране труда, в котором участвовали различные цеха и службы предприятия.

В номинации «Лучшее производственное помещение и рабочее место» среди структурных подразделений численностью более 50 человек, в котором производственный процесс обусловлен наличием вредных факторов, победителем стал первый корпус дробления дробильно-сортировочного цеха-1. Здесь для повышения шумо- и пылеизоляции отремонтировали помещение дробильщика. В этой же группе, но без неблагоприятных условий труда, первое место занял автотранспортный парк. Его представители представили жюри конкурса гараж для обслуживания автобусов и помещение для хранения уборочного инвентаря, созданного с учетом эпидемиологической ситуации.

Среди структурных подразделений с небольшой численностью работников и безвредных факторов в производственном процессе вне конкуренции был участок сварочных работ ремонтно-строительного цеха. Тут полностью улучшили условия труда – забетонировали пол, сделали отделку стен и потолка, заменили освещение, установили новый сварочный стол. РСЦ также стал победителем в номинации «Плакат».